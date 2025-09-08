به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کنفرانس وحدت اسلامی که هر ساله با گردهمایی اندیشمندان، علماء و شخصیت‌های برجسته اسلامی از سراسر جهان برگزار می‌شود، امسال نیز با موضوع "هزارو پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و امت اسلامی" میزبان نخبگان جهان اسلام خواهد بود.

سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور ۸۰ نفر از علمای برجسته، ۲۱۰ مهمان و دو هزار و ۸۰۰ کنشگر از جهان اسلام صبح امروز ۱۷ شهریور در سالن اجلاس سران آغاز شده است و تا ۲ روز ادامه خواهد یافت.