در دو عملیات جداگانه نیرو‌های مجری قانون این کشور ۸۴ نفر که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی و از طریق دریا وارد ایران شوند، بازداشت شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) با صدور بیانیه‌ای این اقدام را بخشی از تشدید عملیات علیه شبکه‌های قاچاق انسان عنوان کرد.

طبق بیانیه، در یک عملیات گسترده تلاش برای عبور غیرقانونی ۶۰ نفر از مرز ایران ناکام ماند و افراد بازداشت شده عمدتاً از ایالت خیبرپختونخوا بودند، در حالی که ۹ نفر نیز از اهالی ایالت پنجاب بودند.

به گفته منابع خبری این افراد در شهر ساحلی جیوانی در منطقه گوادر بلوچستان، در نزدیکی مرز پاکستان و ایران در دریای عرب دستگیر شدند.

اداره تحقیقات فدرال در بیانیه دیگری اعلام کرد: در عملیاتی دیگر نیز در همان منطقه، ۲۴ نفر دیگر نیز هنگام تلاش برای سفر غیرقانونی دریایی به ایران دستگیر شدند.

این بازداشت‌ها در حالی انجام می‌شود که دولت پاکستان در چارچوب کارزار گسترده علیه قاچاق انسان اقدام می‌کند؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به چندین فاجعه مرگبار دریایی در مناطق مختلف از جمله آب‌های یونان منجر شده است.