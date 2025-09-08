به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی گفت: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها برای دریافت کمک‌های مردمی در مصلی و میعادگاه نماز جمعه برپا می‌شوند.

او افزود: مراسم جشن عاطفه‌ها در هفته اول مهر نیز با مشارکت خانواده‌ها و دانش آموزان در مدارس کیش برگزار می‌شود.

ایوا صمیمی، خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران کیش می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مریع یا واریز کمک نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲ در این پویش مشارکت کنند.