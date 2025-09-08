پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش از برپایی جشن عاطفهها با شعار آینده ساز باشیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی گفت: پایگاههای جشن عاطفهها برای دریافت کمکهای مردمی در مصلی و میعادگاه نماز جمعه برپا میشوند.
او افزود: مراسم جشن عاطفهها در هفته اول مهر نیز با مشارکت خانوادهها و دانش آموزان در مدارس کیش برگزار میشود.
ایوا صمیمی، خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران کیش میتوانند با شماره گیری کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مریع یا واریز کمک نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲ در این پویش مشارکت کنند.
رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، افزود: شماره تماس ۴۴۵۶۰۳۸۶ واحد مشارکت های مردمی با پیش شماره ۰۷۶ روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش آماده پاسخگویی به خیران است.