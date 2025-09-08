پخش زنده
امروز: -
در آستانه سال تحصیلی جدید ، نظارت بازرسان بر بازار نوشت افزار استان سمنان تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، با نزدیک شدن ماه مهر و تکاپوی خانوادهها برای تهیه لوازم تحریر، بازرسان گشتهای نظارتی به سراغ فروشندگان نوشت افزار رفتند.
محمود خان بیگی مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان گفت: طرح نظارتی فروشگاههای نوشت افزار در استان از ۱۵ شهریور به مدت یک ماه آغاز شده است.
وی گفت: علاوه بر گشتهای حضوری، بازرسان تعزیرات حکومتی و اداره صمت در سامانههای تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات این واحدهای صنفی هستند.
درج نشدن قیمت روی کالاها، صادر نشدن صورتحساب فروش و گران فروشی مهمترین معیارهای احراز تخلف است.