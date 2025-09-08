عطر سیب پاییزه بروجرد در بازار لرستان
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: برداشت سیب پائیزه از ۲۱۰۰ هکتار باغات شهرستان بروجرد آغاز و راهی بازار میشود.
وی افزود: سالانه حدود ۵۰ هزار تُن سیب گلاب و پائیزه از باغات شهرستان بروجرد برداشت میشود که ۱۰ هزار تُن سیب گلاب و ۴۰ هزار تُن سیب پائیزه است.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: در حال حاضر برداشت سیب پائیزه از یک هزار و ۴۰۰ هکتار باغ آغاز شده که امسال پیشبینی میشود ۳۷ هزار تُن سیب پائیزه برداشت شود.
گودرزی افزود: میزان تولید سیب پائیزه نسبت به سال قبل کاهشیافته که عواملی از جمله کمآبی و سرمازدگی در فصل بهار بر باغات اثر گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه از هر هکتار باغ سیب در بروجرد ۲۶ هزار تُن سیب پائیزه برداشت میشود اظهار کرد: وسعت و میزان تولید سیب در بروجرد سبب شده تا بروجرد بهعنوان قطب سیب در لرستان شناخته شود.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: بخشی از سیبهای تولیدی که درجه یک هستند، در سردخانه ذخیره میشوند و بخشی هم به کشورهای دیگر صادر میشوند.