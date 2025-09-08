به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم ژانا آندراسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، به همراه هیأتی از دانشگاهیان این کشور با رئیس دانشگاه تهران دیدار و در خصوص زمینه‌های همکاری علمی بین دو کشور مذاکره کرد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این دیدار گفت: «مشترکات و دوستی دیرینه بین دو کشور ایران و ارمنستان از دیرباز در منطقه زبانزد بوده است و از میان کشور‌هایی که از شوروی سابق جدا شدند، ایران و ارمنستان همواره قوی‌ترین ارتباط را داشته‌اند. البته باید اذعان کنیم که با وجود این ارتباط بسیار قوی، ارتباطات علمی بین دو کشور چندان عمیق نبوده است و نیازمند توسعه و گسترش است.»

رئیس دانشگاه تهران افزود: «دانشگاه تهران اولین، بزرگترین و جامع‌ترین دانشگاه کشور است و هر سه خصوصیت می‌تواند زمینه مناسب و مساعد را برای همکاری بین دو کشور فراهم آورد. هم قدمت، هم جامعیت و هم گستردگی رشته‌ها و گرایش‌ها و نیز تعداد استادان و دانشجویان به خصوص در بخش تحصیلات تکمیلی زمینه بسیار خوبیست و این آمادگی وجود دارد که کار‌های مشترک بسیار گسترده در همه رشته‌ها انجام دهیم.»

امید گفت: «ما پیش از این نیز در دیدار با سفیر محترم آمادگی دانشگاه را برای امضای تفاهم‌نامه، قرارداد‌های فناورانه و تبادل علمی، برگزاری دوره‌های مشترک و سایر همکاری‌ها اعلام کردیم و اکنون نیز در حضور وزیر محترم علوم ارمنستان بر این آمادگی تاکید می‌کنیم و امیدواریم به زودی بتوانیم کار‌های مشترک را آغاز کنیم.»

خانم آندراسیان، وزیر علوم ارمنستان، نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استقبال گرم رئیس دانشگاه تهران، به سابقه دوستی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: «همکاری‌ها پیش از این بوده است، اما من اعتقاد دارم که بیشترین بخش همکاری‌ها باید همکاری‌های علمی باشد؛ بنابراین باید برای پیشبرد این هدف تلاش کنیم.»

آندراسیان همچنین گفت: «در سفر من به تهران به زودی یک یادداشت تفاهم همکاری با وزیر علوم ایران به امضا خواهد رسید که بخش زیادی از آن به همکاری با دانشگاه‌های ایران مرتبط است. ما می‌توانیم و باید برگزاری دوره‌های مشترک علمی، تبادل استاد و دانشجو، اعطای بورسیه‌های متقابل، سفر استادان دو کشور به کشور‌های طرف قرارداد و برگزاری برنامه کار آموزش مشترک را ترغیب کنیم؛ به طور خاص نیز آمادگی بررسی و ایجاد کرسی‌های مشترک زبان فارسی و مطالعات زبان‌شناسی را داریم.»

در ادامه این دیدار، رؤسای دانشگاه‌های دولتی ایروان، دانشگاه دولتی والری بروسو، بنیاد ماتناداران گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این مرکز ارائه دادند.

خانم دکتر الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر اصغری، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر کریمی، رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران نیز به ارائه گزارش و تشریح زمینه‌های مشترک همکاری پرداختند.