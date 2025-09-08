دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی به سی‌ونهمین کنفرانس وحدت اسلامی، بر ضرورت تحکیم وحدت میان مسلمانان، مقابله با جریان تکفیری، تمرکز بر خطرات خارجی، نقش محوری مقاومت در آزادسازی فلسطین و عزت امت اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی به سی‌ونهمین کنفرانس وحدت اسلامی که سید علی موسوی نماینده ایشان آن را قرائت کرد ضمن درود بر پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) و قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را نهادی اثرگذار در تقویت وحدت امت اسلامی دانست.

دبیرکل حزب الله لبنان عظمت دین اسلام را در تکمیل ادیان الهی و ساختن سعادت انسان در دنیا و آخرت عنوان کرد و جایگاه «خلیفة‌الله فی‌الارض» را مهم‌ترین مقام انسان برشمرد که در سطح فردی و جمعی تحقق می‌یابد.

شیخ نعیم قاسم با استناد به آیات قرآن، رسالت امت اسلامی را عبودیت، تقوا، ایفای نقش «امت وسط» و انجام امر به معروف و نهی از منکر دانست.

وی در این پیام مسیر وحدت اسلامی را در پنج گام شامل؛ شناخت و احترام متقابل مذاهب و پرهیز از توهین به مقدسات؛ ترک منطق تکفیر و مقابله با آن در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای؛ مدیریت اختلافات و دور نگه‌داشتن مباحث اختلافی از سطح عموم مردم و رسانه‌ها؛ تقویت همکاری عملی میان مسلمانان بر اساس «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» به‌ویژه در حوزه مقاومت؛ و تمرکز بر خطرات خارجی به‌جای اختلافات داخلی معرفی کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به تجربه مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین تأکید کرد: وحدت عملی مسلمانان در میدان نبرد با رژیم صهیونیستی به‌خوبی آشکار شده است و پیروزی یا شکست مقاومت در لبنان و فلسطین، متعلق به همه امت اسلامی است.

شیخ نعیم قاسم فلسطین را کانون وحدت مسلمانان دانست و گفت: هر کس پرچم آن را به دوش گیرد، پیروز خواهد شد و هر کس از آن دست بکشد، سقوط خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقاومت موانع مذهبی و طایفه‌ای را از میان برداشته و ملت‌ها را متحد کرده است، تصریح کرد: اگرچه دشمنان با پشتوانه مادی و سیاسی خود قدرتمند به نظر می‌رسند، اما امت اسلامی با حقانیت، ایمان و وحدت خود قدرتمندتر است.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ما با افتخار اعلام می‌کنیم که ایران محور و رهبر مقاومت است و ولایت فقیه به رهبری امام خامنه‌ای، رهبری امت اسلامی را بر عهده دارد؛ جنگ و صلح ایشان، جنگ و صلح ماست.

شیخ نعیم قاسم همچنین تحریم‌های اقتصادی، تهاجم فرهنگی و اشغال سرزمین‌ها را، اشکال گوناگون اشغالگری دانست و تأکید کرد: تنها راه مقابله با آنها مقاومت است؛ چرا که امت اسلامی تنها دو گزینه پیش رو دارد: یا مقاومت و پیروزی نهایی، یا تسلیم و از دست دادن همه چیز.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، به‌ویژه شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، تأکید کرد: راه آنان تا تحقق آزادی و عزت امت اسلامی ادامه خواهد یافت.