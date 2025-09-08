رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌های ریلی قطارشهری کرج با وحدت و همراهی تمامی مسئولان محقق شد گفت: ایستگاه پست خانه حصارک کرج به زودی بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، خلیل کوزه کنانی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه امروز البرز در خصوص راه اندازی قطار شهری کرج گفت: چالش تفاوت نرخ ارز، اختلاف‌های حقوقی و فسخ و تنظیم قرار جدید همچنین جریان کرونا از جمله مسائل مواجه در مسیر ساخت قطار شهری کرج بود.

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج در برنامه امروز البرز افزود: در طول سه سال گذشته به اندازه ۱۷ سال قبل، روند ساخت طرح مترو شهری کرج پیشرفت داشته و خط ۲ قطار شهری کرج یکی از مطالبات شهروندان کرجی است.

وی با اشاره به این که از ایستگاه کرج تا حدفاصل ۴۵ متری گلشهر، پنج ایستگاه راه اندازی شده است با حضور در شبکه سیمای البرز گفت: برای جابه جایی مسافر با دو قطار به صورت رفت و برگشت در خدمت مردم هستیم. این خط وصل به خط مترو شهری تهران است.

وی با تبریک هفته وحدت به مجری برنامه امروز البرز توضیح داد: استراتژی ما این است که ایستگاه‌های پرجمعیت متروی شهری در اختیار مردم قرار گیرد و بستر کاهش ترافیک و رضایت مردم را به همراه داشته باشد که در گام نخست، ساماندهی ایستگاه مترو شهید سلطانی انجام شد.

به گفته رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج ادامه داد: شعار مترو این است که نفس تازه کن شهر من؛ برای این منظور با هدف تحقق مطالبه شهروندان، روزانه ۵۰۰ مسافر در قطار متروشهری کرج مسافت ایستگاه شهیدسلطانی تا ۴۵ متری گلشهر را در زمان ۱۳ دقیقه‌ای طی می‌ کنند.

وی عنوان کرد: دستور کار شورای ششم این بود که انجام متروی شهری کرج از چهارراه طالقانی تا شهید سلطانی به زودی انجام شود که رام سوم قطار‌ها از سهمیه قطار‌های وارداتی برای البرز محقق می‌شود.

کوزه کنانی به مجری برنامه امروز البرز بیان کرد: هدف بعدی این است که ایستگاه حصارک را راه اندازی کنیم تونل و ریل گذاری ایستگاه پست خانه حصارک نیز به زودی افتتاح می‌شود.