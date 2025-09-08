پخش زنده
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه از اجرای ۷۰۰ متر لولهگذاری شبکه آبرسانی در روستای خدرآباد بخش دینور به منظور رفع مشکل دیرینه تأمین آب شرب اهالی این روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، «بهروز چراغیافضل» گفت: در قالب این طرح، بیش از ۷۰۰ متر لوله پلیاتیلن سایز ۴۰ در مسیرهای تعیینشده نصب شد تا امکان انتقال پایدار و ایمن آب شرب به منازل روستاییان فراهم شود.
او با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش مستمر و هماهنگی اداره آب و فاضلاب شهرستان صحنه و نیروهای زحمتکش اداره دینور به سرانجام رسیده، بیان کرد: این طرح در پاسخ به مطالبه چندینساله اهالی روستای خدرآباد که سالها با مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجه بودند و در برخی فصول سال حتی با قطعی کامل روبهرو میشدند، اجرایی شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه در ادامه با اشاره به رفع کامل گرفتگی خط انتقال آب روستای "چرخاب" گفت: این مشکل نیز با تلاش مستمر نیروهای اجرایی و انجام عملیات حفاری به مدت دو روز با استفاده از بیل مکانیکی برطرف شد.
چراغیافضل تصریح کرد: انسداد جریان آب در مسیر لوله، موجب بروز مشکلاتی برای اهالی روستا شده بود که با اجرای این پروژه و رفع گرفتگی، روستای چرخاب مجدداً از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند شد.
اواز مردم شهر و روستا درخواست کرد که هرگونه مشکل یا نقص در شبکه و کیفیت آب شرب را از طریق شماره تلفن ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا اقدامات لازم در جهت رفع آن در کوتاهترین زمان انجام شود.