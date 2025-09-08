هم اکنون ۱۷۰ شرکت تعاونی در اردستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۲۰ شرکت فعال هستند و بیش از ۱۱ درصد از جمعیت شهرستان عضو تعاونی‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان با بیان اینکه غلبه بر وضعیت نیمه تعطیل ۳۰ درصد از تعاونی‌ها به‌ویژه با تمرکز بر اشتغال جوانان می‌تواند نقش موثری در بهبود بازار کار ایفا کند گفت: در حال شناسایی ظرفیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری هستیم

وحید نقوی همچنین از راه‌اندازی شرکت توسعه و عمران به عنوان یک طرح جدید در شهرستان خبر داد وافزود: این شرکت می‌تواند به ارائه خدمات ویژه و تسهیلات به تعاونی‌ها و افراد جویای کار کمک کند.