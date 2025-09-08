به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: طرح تشدید نظارت بر تجهیزات زمین‌ های بازی در مراکز پیش‌ دبستانی‌ و مهدهای کودک استان در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و بازگشایی مراکز آموزشی آغاز شد.

حامد محمدی افزود: بر اساس قوانین موجود، تمام تجهیزات زمین‌ های بازی در مهدهای کودک و مراکز آموزشی مشمول استاندارد اجباری هستند و استفاده از وسایل غیر استاندارد، تهدیدی جدی برای ایمنی کودکان به شمار می‌ رود.

وی اضافه کرد: مدیران مهدهای کودک باید از استاندارد بودن تجهیزات چه در زمینه ساخت و چه در هنگام نصب و بهره‌ برداری اطمینان حاصل و گواهینامه‌ های لازم را از طریق شرکت‌ های بازرسی واجد صلاحیت دریافت کنند در غیر این صورت از ادامه فعالیت تجهیزات نصب شده جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: این طرح با هدف حفظ سلامت و ایمنی کودکان و فراهم‌ سازی محیطی امن برای آموزش و پرورش آنان اجرا می‌ شود.

هم اکنون ۸۱۲ تجهیز تفریحی در خراسان رضوی گواهینامه معتبر بهره‌ برداری از اداره کل استاندارد دارند.