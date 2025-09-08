کلاهبردار ۳۰ میلیاردی روانه زندان شد
فردی که با استفاده از چکهای بلامحل بیش از ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود به دام پلیس افتاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وصول چند فقره پرونده از دادسرای قزوین مبنی بر کلاهبرداری به شیوه خرید کالا و صدور چکهای بلامحل صیادی و احتمال وقوع کلاهبرداریهای دیگر با این شیوه و شگرد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار میگیرد.
وی افزود: در تحقیقات اولیه و بررسی اظهارات شکات مشخص شد؛ فردی جهت خرید گوشی و لوازم خانگی به مغازه مالباختگان مراجعه و پس از خرید چکهای صیادی را به شکات می داد و با پرداخت مبلغ اندکی نقدی با آنها وارد معامله می شد و آنان نیز از ثبت چک در سامانه اطمینان حاصل می کردند و اقلام را تحویل میدادند و پس از رسید موعد چک متوجه این موضوع میشدند که چکها بلا محل است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با بررسی دقیق نحوه واگذاری چکهای فاقد اعتبار و تحقیقات از مالباختهها به اطلاعاتی از هویت متهم پرونده دست یافته و مخفیگاه وی را در یکی از مناطق حاشیه شهر قزوین شناسایی و متهم را دستگیر کردند.
این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهم ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بود، اما پس از ارائه مدارک و مستندات لب به اعتراف گشوده و به بزه انتسابی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: متهم با این شیوه و شگرد بیش از ۳۰ میلیارد ریال از ۴۰ نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده است.
سردار طرهانی با اشاره به استمرار پی جوییهای پلیس آگاهی برای شناسایی سایر مالباختگان و احقاق حق مالباختگانی که فریب چکهای بلامحل را خوردهاند، گفت: از شهروندان میخواهیم در خرید و فروش و انجام مبادلات تجاری خود به هویت طرف مقابل، اعتبار وی و صحت چکها و نحوه تبادل پول و کالاهای مورد معامله توجه بسیار دقیق داشته باشند.