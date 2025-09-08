به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وصول چند فقره پرونده از دادسرای قزوین مبنی بر کلاهبرداری به شیوه خرید کالا و صدور چک‌های بلامحل صیادی و احتمال وقوع کلاهبرداری‌های دیگر با این شیوه و شگرد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در تحقیقات اولیه و بررسی اظهارات شکات مشخص شد؛ فردی جهت خرید گوشی و لوازم خانگی به مغازه مالباختگان مراجعه و پس از خرید چک‌های صیادی را به شکات می داد و با پرداخت مبلغ اندکی نقدی با آنها وارد معامله می شد و آنان نیز از ثبت چک در سامانه اطمینان حاصل می کردند و اقلام را تحویل می‌دادند و پس از رسید موعد چک متوجه این موضوع می‌شدند که چک‌ها بلا محل است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با بررسی دقیق نحوه واگذاری چک‌های فاقد اعتبار و تحقیقات از مالباخته‌ها به اطلاعاتی از هویت متهم پرونده دست یافته و مخفیگاه وی را در یکی از مناطق حاشیه شهر قزوین شناسایی و متهم را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهم ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بود، اما پس از ارائه مدارک و مستندات لب به اعتراف گشوده و به بزه انتسابی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: متهم با این شیوه و شگرد بیش از ۳۰ میلیارد ریال از ۴۰ نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

سردار طرهانی با اشاره به استمرار پی جویی‌های پلیس آگاهی برای شناسایی سایر مالباختگان و احقاق حق مالباختگانی که فریب چک‌های بلامحل را خورده‌اند، گفت: از شهروندان می‌خواهیم در خرید و فروش و انجام مبادلات تجاری خود به هویت طرف مقابل، اعتبار وی و صحت چک‌ها و نحوه تبادل پول و کالا‌های مورد معامله توجه بسیار دقیق داشته باشند.