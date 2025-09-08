فرمانده انتظامی چالوس از کشف خودروی مسروقه و دستگیری ۲ سارق سابقه دار در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محسن سلیمانی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت شبانه خودروی پیکان وانت سفیدرنگ بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته و صدور دستورات هوشیاری و اعلام پلاک به واحد‌های گشتی فعال خودروی پیکان وانت مسروقه توسط گشت پلیس آگاهی مشاهده گردید و در نهایت خودرو متوقف و راننده و سرنشین آن دستگیر شدند و به پلیس آگاهی شهرستان دلالت گردیدند.

سرهنگ سلیمانی گفت: این متهمین که غیر بومی هستند سابقه ۱۰ فقره سرقت خودرو و منزل در سطح کشور داشته که با تحقیقات انجام شده متهمین به بزه انتسابی خود، سرقت پیکان وانت و یک دستگاه خودروی پراید وانت دیگر در سطح شهرستان اقرار و اعتراف نمودند.

وی در پایان با اشاره به این که پرونده در این خصوص تشکیل و متهمین به مراجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.