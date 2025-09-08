پخش زنده
مدیر کل انتقال خون گیلان گفت: برای تامین نیاز خونی بیماران بدحال در مراکز درمانی، به همه گروههای خونی به ویژه O مثبت و منفی و A مثبت نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر بابک پاکدل گفت: به دلیل کاهش ذخایر خونی و نیاز مبرم مراکز درمانی برای تکمیل این ذخایر در درمان بیماران بدحال پس از انجام عملهای جراحی، به همه گروههای خونی به ویژه گروههای O مثبت و منفی و A مثبت نیاز است.
وی از مردم نیکوکار گیلان خواست برای نجات جان بیماران در بیمارستانها و اهدای خون خود، هر چه زودتر با در دست داشتن کارت ملی به مراکز ثابت و سیار انتقال خون در استان مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: ۸ مرکز ثابت انتقال خون در شهرهای رشت، بندرانزلی، تالش، لنگرود، رودسر، آستارا، فومن و لاهیجان هر روز به جز روزهای تعطیل برای دریافت خون شهروندان فعال هستند.
دکتر پاکدل با بیان اینکه مراکز انتقال خون در شهرهای صومعه سرا و رودبار فقط یکشنبهها فعال هستند، افزود: گیلان یک مرکز انتقال خون اتوبوسی ثابت دارد که در بلوار نماز رشت مستقر است و یک اتوبوس دیگر هم با حضور در شهرهای مختلف، به صورت سیار، خون اهداکنندگان را دریافت میکنند.
وی از اهداکنندگان مستمر و نیکوکاران استان خواست برای اطلاع از ساعات کاری مراکز انتقال خون ثابت و سیار استان با شمارههای ثابت ۳۳۳۳۲۶۷۰ و ۳۳۳۲۶۰۰۶ ، با شمارههای داخلی ۱۳۹ و ۱۴۰ تماس بگیرند.