ووشوکاران مازندرانی در رقابت‌های جهانی یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۱۱ تا ۱۶ شهریور در برزیل برگزار شد تیم ملی ووشو ایران موفق شد با کسب ۱۰ نشان رنگارنگ عنوان نائب قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.

یک طلا، یک نقره و یک برنز سهم مازنی‌ها در افتخارآفرینی تیم ملی ووشو در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ برزیل بود.

۳ سانداکار مازنی در این مسابقات حضور داشتند که هر ۳ نفر موفق به کسب مدال در این مسابقات شدند.

در وزن ۶۵- کیلوگرم بانوان صدیقه دریایی سانداکار باتجربه مازنی پس از شکست حریفان خود از تونس، مکزیک، ایتالیا و ترکیه موقق شد برای دومین بار مدال طلای جهان را کسب کند.

در وزن ۶۵- کیلوگرم آقایان شجاع پناهی جوان آینده دار و خوش فکر مازنی پس از شکست دادن حریفانی از هند، ازبکستان، قزاقستان و فیلیپین در فینال مسابقات به مصاف حریف قدرتمند چینی رفت که پس از قبول شکست موفق به کسب مدال نقره شد.

در وزن ۸۰- کیلوگرم آقایان سهیل موسوی دیگر جوان آینده دار و جنگنده مازنی پس از شکست حریفانی از تونس و برزیل در مرحله نیمه نهائی به مصاف حریف هنگ کنگی خود رفت و در یک بازی نزدیک و نفس گیر مغلوب و به مدال برنز بسنده کرد.