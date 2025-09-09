رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: با توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس شوتی ۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زا قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ بدری در تشریح جزئیات این خبر گفت: واحد گشت عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور زنجان – تبریز به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند.

وی افزود: با مراقبت‌های پیرامونی و دستور ایست خودرو متوقف که در بازرسی از آن تعداد؛ ۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زای قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: با انتقال خودرو به پارکینگ، راننده دستگیر و به همراه پرونده تعزیراتی به مرجع قضائی معرفی شد.