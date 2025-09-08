پخش زنده
در نشست استاندار گلستان با مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، نقشه راهی برای تقویت کشاورزی استان و رفع چالشهای تولید ترسیم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در نشست علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، معاونان وی، کشاورزان، تولیدکنندگان با محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، نقشه راهی برای تقویت کشاورزی استان و رفع چالشهای تولید ترسیم شد.
طهماسبی با اشاره به ظرفیت کمنظیر گلستان با حدود هزار روستا و ۳۶ شهرداری، بر ضرورت راهاندازی روستابازارها تأکید کرد و گفت: این بازارها به کشاورزان امکان میدهد محصولات خود را مستقیماً به مصرفکننده عرضه کنند و سود واقعی به جیب خودشان برود.
وی با انتقاد از خامفروشی، خواستار توسعه صنایع تبدیلی شد تا ارزش افزوده تولیدات کشاورزی به کشاورزان بازگردد.
استاندار گلستان از تسویه بخش عمده مطالبات کشاورزان با همکاری جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی خبر داد و افزود: بقیه مطالبات نیز بهزودی پرداخت میشود. وی با قدردانی از حمایتهای سازمان تعاون روستایی، خواستار اجرای سریع مصوبات شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، نیز با اعلام آمادگی سازمان تعاون روستایی با ۹ هزار تشکل و اتحادیه ملی، از برنامهریزی برای ساماندهی سرمایههای خرد و تبدیل آنها به سرمایههای کلان برای توسعه صنایع تبدیلی خبر داد.
محمدرضا طلایی تأکید کرد که این اقدام به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در گلستان کمک خواهد کرد.
هدف این نشست برنامهریزی برای ایجاد روستابازارها در گرگان و سایر شهرهای استان، بهعنوان بخشی از تعهد دولت برای راهاندازی ۳۰۰۰ روستابازار و کاهش فاصله مزرعه تا سفره بود.