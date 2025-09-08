سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان شوش از کشف، ضبط و معدوم‌سازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز غیرمجاز در شوش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا کعبی آل کثیر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر توزیع غیرمجاز گوشت قرمز در یک واحد مسکونی، مامورین نیروی انتظامی و کارشناسان دامپزشکی در حین بازدید از محل، موفق به کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و نگهداری شده در شرایط غیر بهداشتی شدند.

کعبی آل کثیر افزود: این مقدار گوشت که در شرایط کاملاً غیر بهداشتی نگهداری می‌شد و توزیع و مصرف آن تهدید جدی علیه سلامت شهروندان بود و پس از تشکیل پرونده، با هماهنگی و دستور مقام قضایی ضبط و معدوم گردید.

سرپرست اداره دامپزشکی شوش با هشدار جدی به سودجویان افزود: عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز باعث تهدید برای سلامت جامعه بوده و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر این تخلفات نخواهیم داشت.

کعبی آل کثیر با اشاره به انجام نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر روند تولید و توزیع بهداشتی فرآورده‌های خام دامی در مراکز عرضه گفت: اقدامات کنترلی و بهداشتی زمینه ساز ارتقا بهداشت عمومی در سطح شهرستان خواهد بود.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز و دارای مهر و برچسب دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را فوراً به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند.