به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ رافایل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی خود در شروع نشست شورای حکام و در بخش مربوط به ایران گفت: اجازه دهید این را بگویم، بررسی برنامه هسته‌ای ایران در چند هفته گذشته و به ویژه پس از حملاتی که در ماه ژوئن رخ داد، در مرکز تلاش‌های ما باقی مانده است.

گروسی افزود: همانطور که به یاد خواهید آورد، من به طور شفاهی و با جزئیات، هم در اینجا در این اتاق هیئت مدیره و هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین در گزارش‌هایم به هیئت مدیره، که شامل جزئیات قابل توجهی در مورد آنها است، به آنها اشاره می‌کنم.

من به طور مداوم و منظم با ایران تماس گرفته‌ام تا به نگرانی‌های ابراز شده از سوی آنها رسیدگی کنم و به دنبال راه‌هایی برای بازگرداندن همکاری ضروری بین آژانس و ایران باشم.

ما با دقت آخرین تحولات تهران، به ویژه تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس از سوی مجلس شورای اسلامی ایران در بیست و پنجم ژوئن را که در دوم ژوئیه رئیس جمهور ایران تصویب کرد، دنبال کرده‌ایم.

در گفتگویم با ایران، آمادگی خود را برای در نظر گرفتن این تحول ابراز کرده‌ام، ضمن یادآوری اینکه اگرچه قوانین ملی ممکن است تعهداتی را در داخل کشور ایجاد کنند، نمی‌توانند این کار را برای آژانس بین‌المللی انرژی انجام دهند.

در این راستا، توافقنامه جامع پادمان‌های NPT ایران همچنان به قوت خود باقی است و تنها معاهده الزام‌آور قانونی است که حقوق و تعهدات آژانس و ایران را در رابطه با اجرای پادمان‌ها در ایران تنظیم می‌کند.

بنابراین، اقدامات پادمانی آژانس همچنان در ایران مانند هر کشور دیگری که دارای توافقنامه جامع پادمان است، اعمال می‌شود.

با این وجود، من شرایط فعلی را درک می‌کنم و آمادگی آژانس را برای بررسی نگرانی‌ها و پیشنهادهای ایران تا جایی که با توافقنامه پادمان جامع سازگار باشد، ابراز کرده‌ام؛ و دقیقاً همین موضوع است که ما در هفته‌های گذشته در مجموعه‌ای از مذاکرات فنی در تهران و وین با هدف دستیابی به توافق در مورد گام‌های عملی که برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران طبق توافقنامه پادمان جامع (CSA) اعمال خواهد شد، در حال بحث در مورد آن بوده‌ایم. پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

امیدوارم که طی چند روز آینده، بتوان به نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز از این مذاکرات دست یافت تا از سرگیری، از سرگیری کامل همکاری ضروری ما با ایران، تسهیل شود.

من مطمئن هستم که با انجام این گام‌های عملی، سایر رایزنی‌ها و فرآیند‌های مهم دیپلماتیک، زمینه امیدوارکننده‌تری برای پیشرفت به سمت نتایج مثبت پیدا خواهند کرد.

اجرای کامل حقوق و تعهدات آژانس و ایران تحت توافقنامه پادمان‌های NPT ایران برای هموار کردن راه به سوی بهبود واقعی در وضعیت کلی ضروری است. هنوز زمان وجود دارد، اما نه زیاد. همیشه وقتی حسن نیت و حس مسئولیت‌پذیری روشن وجود دارد، کافی است.

بنابراین، این موضوع مربوط به ایران است و شما فرصت کافی برای بحث خواهید داشت؛ و ما به شما و البته به ویژه ایران و سایر کشور‌ها در مورد ملاحظاتشان در مورد آنچه در حال وقوع است، گوش خواهیم داد. می‌توانم به شما اطمینان دهم که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ظرف چند روز، شاید چند ساعت آینده، به نتیجه خوبی برسیم.