استان کردستان، امروز در جایگاه یکی از پنج قطب معدنی کشور ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ظرفیتی که نه تنها پشتوانهای برای توسعه اقتصادی منطقه است، بلکه میتواند سهمی مهم در اقتصاد ملی ایفا کند.
در حال حاضر بیش از چهارصد پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده که دویست و شانزده معدن بهطور کامل فعال هستند.
همچنین ۱۵۸ پروانه اکتشاف در دست بخش خصوصی قرار دارد و پیشبینی ما افزایش قابل توجه ذخایر شناساییشده است.
اکنون بیش از چهار هزار و هفتصد فرصت شغلی مستقیم در معادن استان ایجاد شده و با فعال شدن دیگر معادن این عدد به نزدیک پنج هزار و هشتصد شغل خواهد رسید.
با ارائه تسهیلات و اجازه واردات ماشینآلات معدنی، تلاش میکنیم معادن نیمهفعال و غیرفعال را دوباره به چرخه تولید بازگردانیم.
طلا شاخصترین ظرفیت معدنی کردستان است. قروه، سقز و کامیاران کانونهای اصلی این ذخایر هستند. هماکنون تولید شمش طلا در قروه جریان دارد، در سقز کارخانه فرآوری در حال تکمیل است و کامیاران هم در آستانه ورود به این چرخه قرار دارد. کردستان هماکنون با تولید سالانه پنج میلیون تن طلا، جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.
ظرفیت استخراج سالانه در زرکوه پنج میلیون تن است، در سقز یک میلیون تن و در کامیاران حدود پانصد هزار تن پیشبینی شده است.
کردستان امروز، با بیست نوع ماده معدنی شناساییشده، از سنگهای تزئینی و مصالح ساختمانی تا ذخایر فلزی ارزشمند، در مسیر تحولی بزرگ قرار گرفته است.
تحولی که نویدبخش رشد اشتغال، رونق اقتصادی و تثبیت جایگاه استان به عنوان یکی از قطبهای اصلی معدنی ایران خواهد بود.