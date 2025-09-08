مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شرکت تعاونی خوشه‌چین بیرجند با ظرفیت ۱.۵ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی شرکت تعاونی خوشه‌چین بیرجند به ظرفیت ۱.۵ مگاوات و به صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید.

این نیروگاه که در زمینی به مساحت سه هکتار احداث شده است، در مجموع ظرفیت تولید سه مگاوات برق را خواهد داشت و با مشارکت ۲۵ عضو تعاونی در حال اجراست.

به گفته اسماعیل زارعی، مدیرعامل شرکت تعاونی خوشه‌چین، دلیل سرمایه‌گذاری در این طرح حمایت دولت، معافیت‌های مالیاتی، سوددهی مطلوب نیروگاه‌های خورشیدی و نیاز کشور به تولید انرژی پاک بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: ۲۳ تعاونی نیروگاهی در استان تشکیل شده است که در مجموع بیش از ۱۱ مگاوات برق تولید می‌کنند و نقش مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی دارد.

جعفری افزود: در آخرین روز از هفته تعاون و همزمان با افتتاح طرح‌های تعاونی سراسر کشور، ۶ طرح در حوزه‌های مسکن، پنل خورشیدی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان‌های بیرجند، فردوس، زیرکوه، خوسف و قاین به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های تعاونی افتتاح شده در استان ۴۷۷ و نیم میلیارد تومان است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۴۹ نفر را فراهم کرده است.