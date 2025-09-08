به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی جدید خوانسار گفت: اولویت ما برخورد به موقع و به هنگام در صحنه است و با مجرمان سابقه دار و اراذل و اوباش برخورد قاطع می‌شود

سرهنگ حسین بساطی افزود: اجازه نخواهیم داد جیره خوران رژیم صهیونیستی با حرکات مذبوحانه خود امنیت و آرامش مردم استان را خدشه دار کنند و برخورد قاطعانه با آنها در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

در این آیین از خدمات سرهنگ علی سبحانی قدردانی و سرهنگ رضا هدایتی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان خوانسار معرفی شد.