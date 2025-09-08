به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ امين پور بيان کرد:به منظور افزايش امنيت عمومي، اجرای طرح امنيت محله محور در مناطق آلوده و جرم خيز اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجراي اين طرح ۵ دستگاه خودرو و ۴۱ دستگاه موتورسيکلت متخلف توقيف شدند.

سرهنگ پور احمديان در پايان خاطر نشان کرد: مخلان نظم و امنيت عمومی بدانند پليس هرگز مجال عرض اندام به آنان نخواهد داد و با تمام توان در راستای برقراری نظم و امنيت شهروندان با آنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.