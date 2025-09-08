به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سردشت در این مراسم با تأکید بر اهمیت انسجام و همبستگی مسلمانان گفت: انشاالله روزی نزدیک است که بیت‌المقدس آزاد شود و شیعه و سنی در کنار هم در این مکان مقدس نماز وحدت اقامه کنند.

حجت‌الاسلام میرمحمد سیدنظری، با اشاره به شخصیت پیامبر اکرم (ص) افزود: تاریخ نویسان، پیامبر را مظهر رحمت و مهربانی معرفی کرده‌اند و ما باید اهداف بزرگ ایشان را بشناسیم و در همه عرصه‌های زندگی از سیره و روش آن حضرت الگو بگیریم.

حجت‌الاسلام سیدنظری خاطرنشان کرد: قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را به عنوان بهترین الگو معرفی کرده است و مسلمانان وظیفه دارند در مسیر پیامبر حرکت کنند و از تعالیم آن حضرت تبعیت نمایند.

این مراسم با برگزاری برنامه‌های متنوع از جمله مولودی‌خوانی، دف‌نوازی و اجرای سرود‌های مذهبی همراه بود که فضای شور و نشاط ویژه‌ای به محفل وحدت بخشید.