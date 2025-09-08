به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سیدمرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: دستور کار نشست امروز کمیسیون پاسخگویی مجموعه وزارت کشور از جمله وزیر، معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور و رییس مرکز اتباع خارجی این وزارت خانه پیرامون حوادث امنیتی اخیر در استان سیستان و بلوچستان و اقدامات تروریستی برعلیه نیرو‌های حافظ امنیت در جنوب شرق کشور بود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در ابتدای جلسه نمایندگان سوالات و ابهامات خود پیرامون مسائل و اتفاق افتاده را بیان کرده و حتی سوالاتی خارج از دستور کار نشست نیز از وزیر کشور پرسیده شد.

وی افزود: در این نشست وزیر کشور اقدامات صورت گرفته راجع به حوادث امنیتی اخیر در استان سیستان و بلوچستان و اقدامات تروریستی برعلیه نیرو‌های حافظ امنیت در جنوب شرق کشور را توضیح داد، همچنین بخشی از جلسه را به پاسخگویی به سوالات نمایندگان پیرامون اتباع، نیروی انتظامی، مسئله مرز و تقسیمات کشوری اختصاص داد.

محمودی اضافه کرد: همچنین در این نشست از طرف ریاست کمیسیون، مکاتبه‌ای با وزارت کشور صورت گرفت و نامه تحویل وزیر شد که در پیوست آن گزارش هیات اعزامی کمیسیون به استان سیستان و بلوچستان بود و در آن گزارش، چالش و آسیب شناسی مسائل منطقه در حوزه انتظامی و امنیتی و موضوعات اجتماعی عنوان شده بود. پیبشنهادات لازم نیز به وزارت کشور ارائه و در نهایت مقرر شد ظرف مدت زمانی که در نامه تعیین شده است، شاهد اقدامات وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی ربط در خصوص مسائل استان بوده و پاسخ لازم به نامه کمیسیون نیز در زمان معین داده شود.