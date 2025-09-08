مرکز علمی و نوآوری رشد شهید فخریزاده بسیج سپاه پاسداران قائمشهر خدمات مشاورهای رایگان انتخاب رشته کنکور سراسری را به داوطلبانی که از امکانات مشاورهای محروم بودند، ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با هدف تامین عدالت آموزشی برای همگان و کاهش دغدغههای خانوادهها، مرکز علمی رشد شهید فخری زاده بسیج سپاه پاسداران قائم شهر با استقرار مشاوران علمی مجرب در این مرکز به یاری داوطلبان کنکور سراسری شتافتند که به دلایلی نتوانستند از امکانات و خدمات مشاورهای انتخاب رشته کنکور سراسری برخوردار شوند.
فرمانده سپاه پاسداران ناحیه قائم شهر گفت: در این اقدام حمایتی، مرکز علمی و نو آوری رشد شهید فخری زاده بسیج قائم شهر همه ظرفیتها را برای استفاده داوطلبان انتخاب رشتههای کنکور سراسری از خدمات مشاورهای اساتید و نخبگان علمی در این مرکز فراهم کرده است.
سرهنگ قزلباش، مرکز علمی رشد شهید فخری زاده بسیج قائم شهر را جز هشت مرکز رشد استان مازندران نام برد که در حوزههای مختلف علمی و آموزشی، مهارت آموزی و کارآفرینی فعالیت میکنند.
وی، اخذ مجوز فعالیتهای علمی از معاونت علمی ریاست جمهوری و ارائه خدمات تسهیلاتی به نخبگان وایجاد فضاهای علمی و آموزشی و کارگاهی برای فعالان این عرصه را از جمله خدمات مرکز رشد شهید فخری زاده بسیج قائم شهر عنوان کرد که از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به نخبگان بسیجی مجری پروژهها اهدا شد و با تامین فضای مناسب کار، امکان ارائه خدمات آموزشی و مهارت آموزی و اشتغال زایی نیز برای ۳۰۰ نفر فراهم شده است.
فرمانده سپاه پاسداران ناحیه قائم شهر یادآور شد: علاوه بر برگزاری کلاسهای علمی و تقویتی دروس و کنکور برای۱۰۰نفر، طرح استعدادیابی و پرورش نیروهای مستعد نونهالان و نوجوانان نیز در رشتههای رباتیک، برنامه نویسی و الکترونیک برای ۲۰۰ نفر از علاقمندان در مرکز علمی رشد شهید فخری زاده بسیج قائم شهر اجرایی شده است.