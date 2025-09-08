به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر بالسینی اعلام کرد: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریور، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است؛ به اطلاع می‌رساند، زمان ثبت سفارش این پیش فروش تا فردا تمدید شد و نگرانی از بابت ثبت سفارش و پیش خرید متقاضیان وجود ندارد.

گفتنی است، کلیه متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده‌اند، امکان ثبت سفارش و دریافت سکه خواهند داشت و لذا متقاضیان با آسودگی خاطر سفارش‌های خود را ثبت نمایند.