به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سومین جلسه کارگروه استانی مقابله با استخراج غیرمجاز رمز دارایی‌ها در سال ۱۴۰۴ به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

حمیدرضا جلایر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز امحای شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره چرخه تولید غیرقانونی رمز ارز، پیشگیری از هدررفت انرژی، تامین برق پایدار و رفاه عمومی انجام می‌شود.

وی استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر را عامل ناپایداری شبکه دانست و افزود: هر دستگاه استخراج رمز ارز به اندازه یک کولر گازی برق مصرف می‌کند و این امر علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، موجب اخلال در تامین برق پایدار مردم به‌ویژه در فصل گرما می‌شود.

جلایر با اشاره به رشد قابل توجه کشف و جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز در شهرستان‌های فارس اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی، ۴۳ مرکز استخراج غیرقانونی و ۳۳۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه و نیم برابر رشد نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس، مشارکت مردمی، پایش هوشمند مصرف و تقویت نظارت را از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با این پدیده دانست و تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی، موضوع را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.

جلایر افزود: اطلاعات عاملان و گزارش‌دهندگان محرمانه باقی می‌ماند و بسته به اهمیت گزارش، پاداش نقدی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان برای آنان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس تاکید کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان فارس به صورت جدی و مستمر ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مردم، برق مطمئن و پایدار بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.