به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رزمایش جهادگران فاطمی ۵ در گرامیداشت ۱۳ شهریور سالروز حضور حماسی رهبرمعظم انقلاب در سال ۱۳۴۷، بهمراه ۴۰ طلبه برای کمک به زلزله زدگان در شهر طوس خراسان رضوی که بعنوان روزاردو‌های جهادی نامگذاری شده است؛ در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

رزمایش جهادگران فاطمی ۵، از ۱۳ شهریورتا سی‌ام شهریورماه با حضور ۴۰‌گروه جهادی به استعداد ۲۰۰ جهادگر در عرصه‌های پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، عمرانی، محرومیت زدایی، فرهنگی آموزشی، میز خدمت جهادی و کمک‌های مومنانه با هدف مردم یاری و ارائه خدمات در مناطق محروم برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه نقده با اشاره به اینکه جهادگران در عرصه‌های مختلف تلاش دارند، افزود: جهادگران کسانی هستند که بدون هیچ چشم داشتی در دوران بحران و نیاز، ایثار گرانه از نیازمندان اصلی دستگیری می‌کنند، عرصه‌های جهادی، محمل مردم یاری است و کسانی که در این عرصه‌ها تلاش دارند اجر آن را از پروردگار متعال می‌گیرند و با خداوند متعال معامله می‌کنند.

سرهنگ محمد زوار در جمع جهادگران ضمن تبریک هفته وحدت بر اتحاد و همبستگی ملی در مقابل دشمن برای ناامیدی استکباری با یک هدف، تاکید کرد.