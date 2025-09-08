علیزاده: برای نمایش اقتدار والیبال ایران تلاش میکنیم
مربی تیم ملی والیبال ایران گفت: همه تیمهای شرکت کننده در قهرمانی جهان خوب و قدرتمند هستند و انشاالله بتوانیم با بازیهای خوب مقابل حریفان اقتدار والیبال ایران را به همه نشان دهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی والیبال ایران امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) یک جلسه تمرین توپی در مانیل داشت. عبدالرضا علیزاده بعد از این تمرین اظهار داشت: پس از یک هفته اردوی در دوحه به مانیل آمدیم و تا کنون دو جلسه خیلی خوب وزنه زدیم و دو جلسه تمرین توپی داشتیم. بازیکنان تیم ایران امروز نسبت به روز گذشته بسیار شادابتر تمرین کردند و روز به روز بهتر میشویم.
وی با بیان اینکه در دو روز آینده دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی مقابل اسلوونی و آلمان خواهیم داشت، تصریح کرد: خدا را شکر در مجموع شرایط تیم ایران خوب است و البته همه تیمهای شرکت کننده خوب و قدرتمند هستند و انشاالله بتوانیم با بازیهای خوب مقابل حریفان اقتدار والیبال ایران را به همه نشان دهیم.
مربی تیم ملی والیبال درباره دیدارهای مرحله مقدماتی و اینکه حریفان آسانی هستند، گفت: بازی با هیچ تیمی در قهرمانی جهان آسان نیست و اگر مسابقات را ساده بگیری، کار سخت میشود، چون نمیتوان نتایج را پیش بینی کرد. تیم ایران با تمام وجود به میدان میرود و همانند لیگ ملتها ۱۰۰ درصد توان خود را برای مسابقات خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم سه بازی خوب در مرحله مقدماتی انجام دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم. انشاالله تیم ملی نتایج خوبی بگیرد و دل مردم ایران را شاد کند.
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور در مانیل آغاز میشود و تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار خود به مصاف مصر میرود.