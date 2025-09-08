پخش زنده
مدیر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای موفق طرح جهادی تعدیل بار و رفع پرباری ۶۶۵ دستگاه ترانسفورماتور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد صنیع، مدیر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: یکی از اقدامات مهم این شرکت برای تأمین برق پایدار و مطمئن، تعدیل بار و جابهجایی ترانسفورماتورها در شبکه برق است.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری نامناسب و بار اضافی بهویژه در ساعات اوج مصرف از عوامل اصلی آسیبدیدن ترانسفورماتورهاست، افزود: برای حفظ و نگهداری این تجهیزات و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، بارگیری مناسب و تعدیل بار ترانسها ضروری است.
صنیع، شرایط نامساعد آبوهوایی و گرمای هوا را نیز از عوامل تأثیرگذار بر تجهیزات برقی دانست و تصریح کرد: همین امر ضرورت انجام اصلاحات و تعمیرات پیشگیرانه را دوچندان میکند.
مدیر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: در قالب پیادهسازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی و بهمنظور تأمین برق پایدار مشترکان، طرح تعدیل بار ترانسفورماتورهای پربار در سطح استان اجرا شد. در این طرح، با همکاری ۴۰۶ نفر از کارکنان، در ۶۰ روز عملیات جابهجایی با ترانسهای کمبار، انتقال بار به ترانسهای مجاور و یا افزایش قدرت ترانسها انجام شد که در مجموع ۶۶۵ دستگاه ترانسفورماتور پربار تعدیل بار شدند.
وی افزود: این اقدام علاوه بر پیشگیری از حوادث و کاهش تلفات شبکه، موجب افزایش طول عمر ترانسها و حفظ سرمایههای شرکت به ارزش تقریبی یکهزار و ۹۶۰ میلیارد ریال شد.