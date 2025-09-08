پخش زنده
امام جمعه ماکو برلزوم بازخوانی وقایع تاریخی ازجمله قیام خونین ۱۷ شهریور برای پیشگیری از روایت سازیهای نادرست و غیر واقعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور مراسم بزرگداشتی با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع ماکو برگزار شد.
امام جمعه ماکو در این مراسم با بیان اینکه خون پاک شهدای ۱۷ شهریور، مقدمهای برای مبارزه با ظلم و ستم شد گفت: بزرگداشت واقعه ۱۷ شهریورفرصت مغتنم و مناسبی است تا با بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود، با مفسدهای که در سدههای اخیر، توسط مستکبران عالم علیه مسلمانان جهان طراحی شده مقابله شود.
حجت الاسلام سید محمد هاشمی با اشاره به اینکه ظلم وجنایت کشورهای سلطه گری همچون آمریکا و انگلیس برای ما پوشیده نیست، افزود: اگرتاریخ را به درستی برای جوانان روایت نکنیم، ممکن است نسلهای امروز و آینده وقایع را فراموش کنند.
امام جمعه ماکو از حادثه ۱۷ شهریور به عنوان یک حادثه تاریخی سرنوشت ساز و بزرگ نام برد و گفت: جا دارد، همه دستگاههای تبلیغی به صورت هماهنگ، این وقایع تاریخی را به درستی بازخوانی کنند تا اهداف دشمن برای روایت سازیهای نادرست و غیر واقعی خنثی گردد.
امام جمعه ماکو باتاکیدبر اینکه قیام ۱۷ شهریور در ادامه قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ مردم تهران، ورامین و قم وقیام ۱۹ دی و ۲۹ بهمن ۱۳۵۶مردم قم و تبریز اتفاق افتادگفت: خصوصیت مشترک همه این قیامها مردمی بودن و خیزشی و جنبشی بودن این حرکت برای دفاع ازمرجعیت، فقاهت، امامت و ولایت و در تبعیت از حضرت امام خمینی (ره) بود.
امام جمعه ماکو واقعه ۱۷ شهریور را یک جنایت تاریخی آشکار نام برد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنور روایت منتخب انقلاب اسلامی از رژیم پهلوی در لایههای دانشگاهی، آموزش و پرورش، رسانهای، فرهنگی و هنری ارائه نشده و لازم است خیانت هاو نحوه حکومت و مناسبات داخلی و خارجی دوران پهلوی در آثار تاریخی به درستی نوشته شود.