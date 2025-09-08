پخش زنده
شهردار ملایر گفت: امروز عصر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد «رویداد محوری» برای جذب گردشگران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار ملایر در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامهها برای برگزاری رویدادهای گردشگری بهویژه ششمین جشنواره مبل و منبت پرداخت.
مجید فرجی با تأکید بر اینکه برگزاری این رویدادها با هدف رونق اقتصادی و جذب گردشگر صورت میگیرد، به جزئیات این برنامهها و چالشهای پیش رو اشاره کرد.
وی گفت: چند سالی است که به واسطه زمان مناسب در شهریورماه و مقارن با ایام برداشت محصولات کشاورزی بویژه انگور و شیرهپزی در روستاها و شهرهای تابعه شهرستان ملایر این جشنوارهها برگزار میشود و ترکیب جالبی برای جذب گردشگر به شهرستان ملایر ایجاد کرده است که به نظر من، این یک موقعیت بسیار مناسب سالیانه برای رونق گردشگری ملایر است.
وی ادامه داد: از ۱۱ شهریورماه تا ۱۱ مهرماه، برنامهریزی یکماهه برای برگزاری جشن و شادی برای مردم شهرستان، استان همدان و همه هموطنانمان که به ملایر سفر میکنند، انجام شده است و تا امروز دو جشن بزرگ افتتاحیه ششمین جشنواره مبلمان و منبت و جشنواره آلبالو با نظم و نسق مناسبی برگزار شده است.
شهردار ملایر با اشاره به اهمیت "رویدادمحوری"، این رویکرد را در جذب گردشگر موثر دانست و افزود: هدف ما از برگزاری این رویدادها، استفاده از ظرفیتهای عالی ملایر در حوزههای مختلف مانند مبل و منبت، انگور و جاذبههای تاریخی و طبیعی است. این امر میطلبد که ما رویدادی برای آن تعریف کنیم و به واسطه آن، گردشگران را از سراسر کشور به ملایر بیاوریم و به این وسیله، اقتصاد شهر را رونق ببخشیم.
وی صنعت گردشگری را یک صنعت پاک دانست که مشکلات زیستمحیطی ایجاد نمیکند و حتی وضعیت را بهتر میکند.
فرجی با اشاره به آمارهای رشد اقتصاد گردشگری در کشورهای مختلف، افزود: ما با این ظرفیتها میتوانیم گردشگر جذب کنیم و رشد اقتصادی خوبی را برای شهرستان خودمان داشته باشیم. همانطور که همه میدانند، بر اساس سند آمایش سرزمینی، ملایر و استان همدان به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی شدهاند، بنابراین باید برنامهریزیهای مختلفی برای جذب گردشگر داشته باشیم.
فرجی یکی از کاستیهای اصلی در این حوزه را بحث اقامت در شهرستان دانست و اعلام کرد: شهرداری و سایر نهادها در حال تلاش برای پوشش این کمبود هستند.
وی گفت: در حال حاضر، دو هتل در حال ساخت در شهرستان داریم. یکی از آنها که ساختش از ۲۰ سال پیش متوقف شده بود، در این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال تکمیل است و امیدواریم تا پایان سال افتتاح شود. هتل دیگری نیز در میدان امام حسین (ع) با عنوان هتل منبت در حال ساخت است که به واسطه نزدیکی به بازار مبل، جایگاه مناسبی برای اقامت گردشگران خواهد بود.
وی افزود: شهرداری با همکاری اداره میراث فرهنگی، مجوزهای لازم را برای بخش خصوصی صادر میکند تا اماکن اقامتی بیشتری در شهر ایجاد شود.
وی همچنین به متل بام ملایر اشاره کرد که در دو سال گذشته افتتاح شده و در حال حاضر به مسافران خدمات میدهد.
شهردار ملایر در پاسخ به سوالی درباره تغییر محل برگزاری جشنوارهها، توضیح داد: با توجه به تجربهای که سال گذشته در برگزاری جشنواره و جشن در محل پارک جهان کوچک داشتیم، چند مشکل اساسی به وجود آمد. یکی از آنها بادخیز بودن منطقه بهخصوص در اواخر شهریورماه است که برگزاری جشن را تحتالشعاع قرار میدهد. همچنین، هجوم جمعیت به فضای سبز و المانهای متعدد آنجا، آسیبهای فراوانی به اموال عمومی وارد میکرد.
وی افزود: با توجه به نزدیکی پارک سیفیه و موقعیت مناسب و درختان متعدد و آب و هوای مناسب که در آنجا وجود دارد، تصمیم گرفتیم جشنها را در آن محل برگزار کنیم. این تصمیم، با توجه به دو جشنی که در روزهای گذشته برگزار شد، تصمیم خوبی بوده است. همچنین، پارک سیفیه برای افرادی که وسیله نقلیه ندارند، محل مناسبتری است.
فرجی "تبلیغات" را یکی از مسائل اصلی برای بازاریابی دانست و گفت: تبلیغات، مخصوصاً برای اماکنی که هنوز شناخته نشدهاند، حرف اول را میزند. اگر نتوانیم از ابزارهای تبلیغاتی به نحو احسن استفاده کنیم، فکر میکنم در آینده از یادها میرویم.