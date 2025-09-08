از آنجا که یکی از دغدغه‌های بزرگ والدین، انتخاب و اعتماد به کارگزارانی است که به نوعی بر آینده حرفه‌ای فرزندانشان در عرصه تأثیرگذار خواهند بود، کمیته وضعیت بازیکنان وظیفه خود میداند نسبت به شفافیت قوانین این حوزه اقدام نماید.

طبق مقررات ابلاغی از سوی فیفا، تنها کارگزارانی اجازه فعالیت برای بازیکنان زیر ۱۸ سال را دارند که قبلاً مجوز این فعالیت را از فیفا دریافت کرده باشند. در همین راستا کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال لیست کارگزارن مجاز فدارسیون را به همراه وضعیت مجوز فعالیت زیر ۱۸ سال به صورت آنلاین از طریق لینک https://agent.the-ffiri.com/Agent در اختیار متقاضیان قرار داده است.

لیست کارگزاران مجاز علاوه بر لینک فوق از طریق مراجعه به سایت فدراسیون فوتبال و انتخاب لیست کارگزاران مجاز در دسترس است. همچنین ارتباط مستقیم با کمیته وضعیت بازیکنان از طریق ایمیل psc@the-ffiri.com ممکن خواهد بود.

لازم به یادآوری است که هنگام ثبت قرارداد با کارگزار، ارائه رضایتنامه کتبی ولی قانونی بازیکن، الزامی خواهد بود.