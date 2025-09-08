به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عیسی خاتمی فعال تشکل‌های مردم نهاد و پیشکسوت فرهنگی که توانسته بود حاصل بیش از نیم قرن تلاش و گردآوری ۶۰۰ اثر با قدمت بسیار کهن را در قالب موزه مردم شناسی داشته باشد حالا خانه به دوش شده و آثار گرانبهای تاریخی در شرایط بد نگهداری در منزل و پشت بام خانه در حال نابودی است.

خاتمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در رامسر گفت: آغاز گرداوری موزه مردم شناسی به دهه ۵۰ برمی گردد بیش از ۵۰ سال از دوره نوجوانی تاکنون مشغول گردآوری بودم بیش از ۶۰۰ اثر از نیاکان استان‌های شمالی گردآوری شد.

وی افزود: تعدادی از آثار هم حسب اعتماد شهروندان به موزه داده شد که نام خودشان در موزه نگهداری می‌شد قدیمی‌ترین آثار فسیل‌های مربوط به ناحیه البرز است که قدمت بالای ۲۰ میلیون سال دارد به جز اینها آثار مربوط به دوره قبل از اسلام آثار دوره هخامنشیان و ساسانیان است این موزه طی ۱۸سال گذشته طی قراردادی با پردیس موزه‌ای رامسر باهمکاران مدیران قبلی در آنجا دایر بود که هرسال تمدید قرارداد می‌کردند، اما امسال مدیران آن مجموعه حاضر به تمدید قرارداد نشدند.

این پیشکسوت فرهنگی ادامه داد: متأسفانه تمام آثار در شرایط بد نگهداری در منزل و پشت بام خانه شخصی نگهداری می‌شود آثار وقتی بسته بندی می‌شود بر اثر گرما و سرما رطوبت هوا دما تحت تاثیر قرار گرفته و در خطر نابودی است.

خاتمی بیان داشت: بنده از وزارت میراث فرهنگی مجوز موزه داری دارم موفقیت‌هایی نیز در ۱۸ سال اخیر بدست آوردم درسال ۸۸ به عنوان کارآفرین برتر استان مازندران در سال ۹۴ از طرف ایکوم ایران به عنوان موزه دار برتر ایران انتخاب شدم در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای اختصاص قسمتی از موزه برای کنوانسیون تالاب‌ها از سوی معاون رئیس جمهور به عنوان قهرمان ملی تالاب‌ها معرفی شدم.

وی گفت: برخی از مسئولان برای ابقای موزه در مکان پردیس تلاش داشتند، استاندار مازندران، فرماندار رامسر، امام جمعه، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه استان در غرب مازندران تلاش‌هایی کردند که موزه تعطیل نشود.

خاتمی یاداور شد: این آثار دیگر متعلق به شخص بنده نیست متعلق به فرزندان من نیست میراث شخصی و خانوادگی نیست این میراث کشور، استان و شهرستان مااست به عنوان ارثیه مادی به فرزندان من منتقل نخواهد شد خوب است مسئولان محترم چاره‌ای بیندیشند برای نجات موزه فضایی را در اختیار بگذارند یا فضایی را اجاره نمایند یا مکاتباتی نمایند این موزه از حالت انفرادی که میراث نیاکان و دستاورد شهر ماست باید یک همت عمومی توسط نهاد‌های دولتی شهروندان فرهنگ دوستان و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دست به دست هم بدهند و این موزه را نجات بدهند.

فرماندار شهرستان رامسر نیز گفت: از زمانی که متوجه شدیم پردیس موزه‌ای با موزه مردم شناسی قطع همکاری کرد تماس گرفتم صحبت‌هایی شد قول‌هایی دادند، چون زیر نظر بنیاد کشور است مکاتبه‌ای انجام دادم مبنی براینکه تنها موزه‌ای است که آثار شمال کشور و رامسر را درمعرض عموم قرار می‌دهد و مردم با گذشته خود آشنا می‌شوند.

مسلم قبادیان افزود: بنیاد تصمیم گرفته موزه دیگری ایجاد و قبول نکردند، چون بنیاد دولتی نیست موفق نشدیم چه خوب بود بنیاد قبول می‌کرد. بهرحال مردم شهرستان انتظاراتی از بنیاد دارند که برحق است، انتظار دارند خدماتی که در شهر ارائه می‌شود از منابع این شهر استفاده می‌شود اصالت و فرهنگ این شهر نیز به نمایش گذاشته شود.

وی ادامه داد: در عین حال رایزنی‌های گسترده‌ای داشتیم و به این نتیجه رسیدیم هیات امنایی تشکیل دهیم و با آموزش و پرورش جلسه‌ای داشته باشیم تا در یکی از مدارس، این موزه برپا شود. تلاش این است بر اساس قوانین و اتخاذ راهکار‌های مناسب در اولین فرصت انجام بپذیرد.