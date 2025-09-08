۶۱ هزار و ۸۷ تردد توسط ناوگان تجاری از مرز لطف‌ آباد به ترکمنستان در پنج ماه اول امسال ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی گفت: تردد ناوگان تجاری حامل کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در پایانه مرزی لطف آباد با کشور ترکمنستان، از ابتدای امسال تا آخر مرداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸ درصد و کالای جابجا شده در این گذرگاه نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است.

محسن رکنی افزود: در این مدت ۶۱ هزار و ۸۷ تردد توسط ناوگان تجاری شامل ۹۵۷ هزار و ۸۰۴ تن کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در این مرز زمینی ثبت شده است.

وی متوسط تردد روزانه ناوگان تجاری در این پایانه را ۳۶۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: ناوگان ترکمنستانی ۳۹ درصد، ناوگان باری کشور ترکیه ۲۹ درصد، ناوگان ایرانی ۲۸ درصد و کامیون ها از دیگر ملیت ها چهار درصد باقیمانده از مجموع ترددهای مرزی لطف آباد را به خود اختصاص داده اند.

مدیر پایانه مرزی لطف آباد ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده ترانزیت خروجی مرز لطف آباد از نظر تناژ ۱۹ درصد و از نظر تردد ناوگان ۱۵ افزایش یافته و از طرفی ترانزیت ورودی از نظر میزان تردد و همچنین تناژ، سه درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: «ترانزیت ورودی از آن جهت که پذیرای کالای ترانزیتی به خاک کشور بوده دارای اهمیت مضاعف است، از این رو جایگاه مرز لطف آباد در این شاخصه در میان چهار مرز زمینی استان خراسان رضوی برجسته است».

رکنی افزود: سهم پایانه مرزی لطف آباد از مجموع ناوگان ترانزیت ورودی استان خراسان رضوی در میان چهار مرز زمینی سرخس، دوغارون، لطف آباد و باجگیران ۵۷ درصد است، بر این اساس در پنج ماهه سال جاری از طریق پایانه مرزی لطف آباد ۱۲ هزار و ۷۳ دستگاه کامیون حامل ۲۷۷ هزار و ۹۲۶ تن کالای ترانزیتی وارد خراسان رضوی شده است.

وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی فاز دوم «پسکرانه» مرزی لطف آباد در هفته دولت اشاره و بیان کرد: مرحله نخست این طرح به وسعت ۷.۵ هکتار پارسال به بهره برداری رسید، اکنون مرحله دوم به وسعت حدود هشت هکتار شامل ساختمان های اداری، انبار و محوطه سازی در حال اجرا است.

مدیر پایانه مرزی لطف آباد با اشاره به اهمیت ساخت پسکرانه مرزی در این گذرگاه عنوان کرد: پایانه مرزی تنها محل تردد سریع و بدون معطلی ناوگان تجاری است و همه امور و تشریفات مرزی و گمرکی و عملیات تخلیه و بارگیری باید در پسکرانه مرزی انجام شود.

رکنی ادامه داد: هزار و ۷۰۰ کیلومتر از ریل عریض (ریل روسی) از شبکه ریلی ترکمنستان در منطقه پسکرانه مرزی قرار دارد که ظرفیت بسیار خوبی برای انتقال کالا از کامیون به قطار در این محدوده مرزی فراهم کرده است، با تکمیل این پسکرانه تردد و تبادلات تجاری در مرز لطف آباد تسهیل خواهد شد.

گذرگاه مرزی «لطف‌ آباد» شهرستان درگز در ۹۰ کیلومتری جنوب عشق‌ آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد و فاصله این گمرک و پایانه مرزی با شهر درگز در شمال خراسان رضوی ۲۲ کیلومتر و با مشهد ۲۹۶ کیلومتر است.