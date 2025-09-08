پخش زنده
به مناسبت خجسته میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه «آئینههای نعت» در کتابخانه و موزه ملی ملک برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، نمایشگاه «آئینههای نعت» با نمایش ۱۵ اثر ارزشمند مرتبط با پیامبر اسلام (ص) از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک، به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) افتتاح میشود.
آیین وقفنامهای میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) فردا سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۸:۳۰ در سرسرای ملک و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد داشت.
قصیده البرده (مناقب پیامبر اکرم (ص)) – چهل حدیث – نگاره پیامبر و حسنین – نگاره سراج معراج پیامبر – نگاره معراج پیامبر (دیوان شماعی قاجار) – مرقع اسماء الله و اسماء الرسول - قطعه نگارگری و تذهیب شمایلنامه حضرت محمد (ص) از جمله آثاریست که قرار است به نمایش گذاشته شود.
مراسم گرامیداشت ۱۵۰۰مین سالگرد پیامبر اعظم (ص) بر اساس وقف نامه حاج حسین ملک با هدف پاسداشت سیره و مقام والای پیامبر اسلام (ص) و معرفی جلوههایی از میراث مکتوب و هنری اسلامی برپا میشود.