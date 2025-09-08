اعلام برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان
برنامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر بانوان (جام کوثر) باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با توجه به انتقال امتیاز تیم تام اصفهان به استان کردستان برنامه اعلامی هفته نخست لیگ برتر بانوان در تاریخ ۱۲ شهریور به باشگاه ها، به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ شهریور
گل گهرسیرجان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
نماینده کردستان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه ملک نیا سنندج
سنگین ماشین ایستا البرز – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز
برنامه یک دیدار باقی بین خاتون بم و حریف آن متعاقبا اعلام میشود.