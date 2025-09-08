پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی به تبریز سفر کرد تا در سفری دو روزه، ضمن افتتاح طرحهای شاخص گردشگری و فرهنگی، ظرفیتهای سرمایهگذاری آذربایجانشرقی را بررسی و راهبردهای توسعهای این حوزه را تبیین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سفر دو روزه سیدرضا صالحیامیری با محوریت «تقویت زیرساختهای فرهنگی و گردشگری، جذب سرمایهگذاریهای نوین و توسعه پایدار منطقهای» برنامهریزی شده است.
وزیر میراثفرهنگی در نخستین روز حضور خود در این استان، به شهرستان کلیبر عزیمت خواهد کرد و با بازدید از منطقه نمونه گردشگری «قلعهدرهسی» و چند هتل در حال احداث، روند پیشرفت پروژههای سرمایهگذاری را از نزدیک ارزیابی میکند. همچنین در ادامه، «موزه مردمشناسی کلیبر» با حضور رسمی وی به بهرهبرداری خواهد رسید؛ موزهای که میتواند بهعنوان یکی از کانونهای مهم معرفی هویت تاریخی و فرهنگی این خطه عمل کند.
برنامههای روز دوم سفر صالحیامیری نیز شامل افتتاح چند طرح ملی در سراب و نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، گردشگری و فرهنگی خواهد بود؛ نشستهایی که انتظار میرود به تبیین راهکارهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری و تقویت جایگاه آذربایجانشرقی در نقشه راه توسعه ملی منجر شود.