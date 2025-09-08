قدیمی‌ترین فرش تصویری ایران همراه با مجموعه‌ای از آثار نفیس برای سه ماه در بیرجند به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: موزه اکبریه بیرجند از امروز میزبان قدیمی‌ترین فرش تصویری تاریخ ایران به همراه مجموعه‌ای از اشیای نفیس سفالی و فلزی است، آثاری که برای مدت سه ماه در اختیار استان قرار گرفته‌اند.

برآبادی افزود: این گنجینه بی‌نظیر که قدمت برخی آثار آن به قرون اولیه اسلامی تا دوره قاجار بازمی‌گردد، فرصتی سه‌ماهه را برای بازدید عمومی و تقویت گردشگری در استان فراهم کرده است.

وی گفت: کارشناسان با بررسی ویژگی‌ها و شباهت‌های قدیمی‌ترین فرش تصویری با قالی‌های مناطق درخش و قهستان، خاستگاه آن را همین نواحی دانسته‌اند.

به گفته برآبادی، این فرش اثری سفارشی است که به احتمال زیاد به دستور یک حاکم یا فرد مهم دولتی برای ثبت یک رویداد یا بنا بافته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: گزارش‌ها برای شناسایی دیگر فرش‌های سفارشی مشابه در منطقه قهستان، شهر مود و سایر نقاط استان ادامه دارد و حتی نمونه‌هایی از این فرش در موزه‌های بین‌المللی همچون استرالیا به نمایش گذاشته شده است.

برآبادی افزود: حضور این فرش و دیگر آثار نفیس در استان، فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی بیرجند، قهستان و کل استان است و متن توضیحات مربوط به این فرش نیز به شش زبان زنده دنیا ترجمه شده تا زمینه معرفی آن در سطح جهانی فراهم شود.

وی با اشاره به سفر دارابی قایم مقام وزیر میراث فرهنگی برای رونمایی و انتقال این آثار به استان گفت: در این سفر قول‌های مساعدی برای توسعه میراث فرهنگی منطقه داده شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به دستور ایجاد پایگاه جهانی آسباد‌ها در راستای ثبت جهانی این سازه‌ها، تأمین تجهیزات و بودجه لازم برای مرمت آثار تاریخی، و دستور مرمت ارگ کلاه‌فرنگی و تبدیل آن به بنایی فاخر فرهنگی اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی افزود: بازگرداندن برخی مساجد تاریخی حذف‌شده از فهرست آثار ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است. چراکه با وجود تعداد بالای مساجد تاریخی در خراسان جنوبی، تنها یک مسجد از استان در فهرست ملی ثبت شده است.

برآبادی گفت: آثار تاریخی ثبت‌شده تحت هیچ شرایطی نباید توسط هیچ ارگان یا فردی تخریب شوند و هرگونه تخلف در این زمینه باید به ادارات مربوطه اطلاع داده شود تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.