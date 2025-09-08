به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سرهنگ آقاجانلو با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهر، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص کارآگاهان پلیس اگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهره جویی از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی تعداد؛ ۴ نفر از اعضای باند حرفه‌ای سارقان منزل را در یکی از استان‌های مرکزی شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم دستگیر و به مقر پلیس آگاهی زنجان منتقل شدند.

سرهنگ آقاجانلو تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت منزل با سابقه وقوع در استان‌های زنجان، قزوین و البرز اعتراف کردند که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: ارزش مالی سرقت‌های ارتکابی این باند بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال گزارش شده است که مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان پس داده شد.