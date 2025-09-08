پخش زنده
پس از ۱۵ سال با پیگیریهای قوه قضائیه طرح انتقال شورابه تصفیه شده بزرگترین کارخانه کربنات سدیم شمالغرب به دریاچه ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، برای این طرح با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان بخش خصوصی ۳۰ کیلومتر خط لوله اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: این مشکل با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه حل شده و نگرانی چندین ساله کارگران و کشاورزان مراغه و بناب با انتقال شورابه به دریاچه ارومیه برطرف شد.
خلیل اللهی افزود: برای عملیاتی شدن این طرح در طول سالهای گذشته ۲۰ جلسه تشکیل شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان، دخالت قوه قضاییه در مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت از حفظ و افزایش اشتغال و بهره وری واحدهای تولیدی در کشور است.
وی افزود: عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از دیگر اولویتهای قوه قضائیه برای ورود به حل مشکلات تولیدی است.
خلیل اللهی افزود: این واحد و مجموعههای زیر مجموعه آن با بیش از سه هزار نفر اشتغال در آستانه تعطیلی بود.
امام جمعه مراغه هم در این مراسم گفت: تولید کنندگان جهادگران اقتصادی هستند و برای حمایت از تولید باد از واحدهای این چنین حمایت شود.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: امروز بزرگترین دغدغه رهبر انقلاب حمایت از تولید، اشتغال و کار آفرینی است.
مدیر مجموعه کاوه مراغه گفت: این کارخانه با تولید سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن کربنات سدیم سبک و سنگین مواد اولیه ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ کشور را تامین میکند.
سعید حسنی افزود: طرح انتقال شورابه این کارخانه با تلاش دستگاههای اجرایی و حمایت قوه قضاییه پس از ۱۵ سال به بهره برداری رسیده است.
وی اضافه کرد: در این طرح شورابه پس از تصفیه کارخانه پس از تصفیه از طریق لولههای پلی اتیلن به دریاچه ارومیه منتقل میشود.