دانشگاه آزاد بابل میزبان علاقمندان به ماه گرفتگی خونین در آسمان ایران بود تا این پدیده زیبا را رصد و تحلیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با وقوع ماهگرفتگی کامل در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، علاقهمندان به نجوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گردهم آمدند تا این پدیده زیبای آسمانی را که به «ماهگرفتگی خونین» معروف است، رصد و تحلیل کنند.
به گزارش مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ماهگرفتگی یا خسوف شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۹:۵۷ آغاز شد. در این زمان، سایه زمین بهتدریج تمام قرص ماه را پوشاند و ماهگرفتگی کلی از ساعت ۲۲:۰۱ آغاز شد. خروج ماه از سایه زمین از ساعت ۲۲:۲۳ شروع شد و این پدیده نجومی در ساعت ۲۳:۲۷ به پایان رسید.
این خسوف کامل در سراسر ایران بهطور واضح قابل مشاهده بود و علاقهمندان به نجوم در نقاط مختلف کشور، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، با حضور در محوطه علمی این دانشگاه، به رصد و بررسی این پدیده پرداختند. این گردهمایی علمی با حضور اساتید، دانشجویان و علاقهمندان به اخترشناسی برگزار شد و با استقبال خوبی همراه بود.
نادر گنجیان مقدم گزارش می دهد