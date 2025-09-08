به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ پرویز ارجمند، فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: ماموران یگان امداد شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه پراید مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵ هزار عدد انواع داروی غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: یک متهم نیز در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.