پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام نایبقهرمانی تیم ملی ووشوی ایران در رقابتهای جهانی برزیل را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تبریک کسب مقام نایبقهرمانی تیم ملی ووشوی ایران در رقابتهای جهانی برزیل، این افتخارآفرینی را جلوهای از توانمندی، شجاعت و تاریخسازی جوانان کشور دانست و برای ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان موفقیتهای بیشتر در عرصههای جهانی آرزو کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
کسب مقام نائبقهرمانی ووشوکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابتهای جهانی برزیل که با ۱۰ نشان رنگارنگ و درخشان و تاریخسازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید. افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشتههای این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ به دست آمد، جلوهای مسرتبخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
باعرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابتها، خانوادههای آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصههای جهانی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی