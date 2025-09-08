به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی وحوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت:۴۱ هزار و۴۷۳ مورد مزاحمت تلفنی از ابتدای امسال تاکنون درسامانه اورژانس این استان ثبت شده است.

دکتر فرزین رضازاده افزود:۲۶۳ هزار و ۱۸۸ تماس تلفنی امسال بامرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان برقرارشده که ۶۰ هزار و۵۲۱ مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ۱۱۵ مرکز اورژانس وفوریت‌های پزشکی دراستان فعالیت دارندافزود:آمار مزاحمت تلفنی بامرکز ۱۱۵ آذربایجان غربی درمقایسه باسال قبل درهمین زمان تفاوت نشان نداده ودرحدود ۱۵ درصدبوده است.