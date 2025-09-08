کشت ۱۵۰۰ هکتار ذرت علوفه‌ای در خاتم، گامی بلند در تأمین خوراک دام استان یزد است.

۱۵۰۰ هکتار از مزارع خاتم، زیر کشت ذرت علوفه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی در بازدید از مزارع کنجد و ذرت علوفه‌ای در بخش چاهک شهرستان خاتم گفت: روند مرحله داشت ذرت علوفه‌ای شامل کنترل علف‌های هرز، مبارزه با آفات برگ‌خوار و کوددهی بررسی شد که طبق گزارش‌ها، این اقدامات تاکنون به‌صورت مطلوب انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تولید قابل‌توجهی از این مزارع حاصل شود.

عزیزیان افزود: با توجه به کیفیت مناسب علوفه تولیدی، برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین بخشی از نیاز دامداران عمده استان از طریق کشت قراردادی در حال انجام است. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پایداری تأمین خوراک دام و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.

گفتنی است سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در این منطقه به ۱۵۰۰ هکتار می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در شهرستان خاتم است.