پخش زنده
امروز: -
دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان اعلام کرد: پذیرش نیمسال نخست دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از امروز ۱۷ شهریور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان اعلام کرد: پذیرش نیمسال نخست دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از امروز ۱۷ شهریور آغاز شده و تا ۲۴ شهریور ادامه دارد.
متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نام نویسی کنند. دفترچه راهنما، همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.