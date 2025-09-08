به گزارش؛ سردار «کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان و کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تبیین و تشریح حماسه‌ها و رشادت‌های شهدا در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پرداختند.