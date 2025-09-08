گرامیداشت سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور در ایلام
همزمان با سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور مراسم بزرگداشتی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان و کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تبیین و تشریح حماسهها و رشادتهای شهدا در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پرداختند.
گفتنی است رویداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ شناخته شده با نام «جمعهٔ سیاه» که در برخی منابع از آن با عنوان «کشتار ۱۷ شهریور» نیز یاد میشود، رویدادی در جریان اعتراضاتی بود که در نهایت به وقوع انقلاب ۱۳۵۷ انجامید.