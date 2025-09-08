عرضه گوشت گرم وارداتی در میادین میوه و ترهبار
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام کرد که عرضه گوشت گرم وارداتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به تعادل بازار این محصول کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مهدی بختیاریزاده با اشاره به عرضه مرغ و گوشت منجمد با قیمتهای مناسب در این میادین گفت: در حال حاضر مرغ منجمد با حجم قابل توجهی عرضه میشود که قیمت آن به کیلویی ۹۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
وی افزود: مرغ گرم نیز با قیمت کیلویی ۱۰۸ هزار تومان عرضه میشود، در حالی که قیمتها در شهر بسیار بالاتر است. سازمان میادین محدودیتی برای عرضه مرغ ندارد، اما تهیه آن به علت کمبودها و نبود برنامهریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی دشوار است.
مدیرعامل سازمان درباره عرضه گوشت منجمد گفت: علاوه بر مرغ، گوشت منجمد گوساله و گوسفندی وارداتی نیز با قیمتهای مناسبی در بازارهای میادین موجود است که به صورت تنظیم بازاری عرضه نمیشوند.
وی افزود: هم اکنون گوشت منجمد ران گوسفندی استرالیایی با قیمت کیلویی ۵۹۰ هزار تومان عرضه میشود.
بختیاریزاده در خصوص عرضه گوشت قرمز گرم داخلی گفت: این نوع گوشت نیز در میادین موجود است و قیمت آن تفاوت قابل توجهی با بازارهای سطح شهر دارد، زیرا عرضه مستقیم از سوی تولیدکنندگان و دامداران صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: قیمت گوشت گوسفندی گرم در حال حاضر حدود کیلویی ۷۲۰ هزار تومان است، در حالی که قیمتهای بازار بالاتر از یک میلیون تومان است و کیفیت این گوشت نیز بالاتر از نمونههای موجود در بازار است.
مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: با عرضه مستقیم توسط تولیدکنندگان، قیمتها به سطح عادلانهای رسیده و مردم میتوانند به میزان نیاز خود خرید کنند. عرضه گوشت قرمز چه گوسفندی و چه گوساله بدون محدودیت و کمبود انجام میشود.
وی همچنین درباره وضعیت عرضه گوشت در میادین گفت: با تصمیمات اخیر مبنی بر ورود مجدد گوشت گرم وارداتی، برنامهریزیهایی در حال انجام است تا این گوشتها نیز در میادین میوه و ترهبار تهران عرضه شوند.
بختیاریزاده افزود: برخلاف دورههای قبل که گوشت وارداتی با یارانه وارد میشد، این بار گوشت گرم وارداتی به صورت آزاد و بدون دریافت یارانه وارد کشور خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: عرضه گوشت گرم وارداتی با قیمتهای مناسب در میادین میتواند به تعادل بازار کمک کند و امیدواریم این اقدام باعث تنوع بیشتر محصولات و کاهش قیمتها برای مصرفکنندگان شود.